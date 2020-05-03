В «Северстали» упразднена должность генерального менеджера

«Северсталь» упраздняет должность генерального менеджера. Михаил Щедрин, ранее занимавший данную должность, покидает череповецкий клуб.
Обязанности генерального менеджера будут распределены между членами тренерского штаба и сотрудниками администрации клуба. Часть обязанностей возложены на тренера-селекционера Александра Крюкова», - говорится в сообщении пресс-службы череповецкой команды.
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