В «Северстали» упразднена должность генерального менеджера Его обязанности будут распределены между членами тренерского штаба и сотрудниками администрации.

«Северсталь» упраздняет должность генерального менеджера. Михаил Щедрин, ранее занимавший данную должность, покидает череповецкий клуб. Обязанности генерального менеджера будут распределены между членами тренерского штаба и сотрудниками администрации клуба. Часть обязанностей возложены на тренера-селекционера Александра Крюкова», - говорится в сообщении пресс-службы череповецкой команды.