Даугавиньш подписал контракт с «Витязем»

Подробности контракта не уточняются. Ранее «Спартак» сообщил, что не будет продлевать соглашение с 31-летним форвардом сборной Латвии.
В минувшем сезоне 31-летний Даугавиньш провел 59 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 40 (19+21) очков при показателе полезности «+10».
ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай «Завис в Уфе у друзей, есть бильярд, баня – жить можно» Джонатан Гурейро – о карантине Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в паре с Тиффани Загорски, рассказал, почему в Уфе ему комфортнее переживать карантин. 01.05.2020 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Александр Волков: Чтобы мы подрались с Емельяненко, пусть он сначала доберется до UFC Известный российский боец смешанного стиля вышел в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 28.04.2020 00:30 ММА Григорьевская Юлия Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай НХЛ, не надо Ови льстить: Халл намного круче Овечкина – в СССР он был такой же иконой, как Роллинги Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин об очередном рейтинге лучших хоккеистов, составленном в США. 01.05.2020 22:00 Хоккей Славин Виталий Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег