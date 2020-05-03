Даугавиньш подписал контракт с «Витязем» «Витязь» объявил о подписании соглашения с нападающим Каспарсом Даугавиньшем.

Подробности контракта не уточняются. Ранее «Спартак» сообщил, что не будет продлевать соглашение с 31-летним форвардом сборной Латвии.

В минувшем сезоне 31-летний Даугавиньш провел 59 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 40 (19+21) очков при показателе полезности «+10».