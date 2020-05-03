«Металлург» подписал контракт с защитником Мартыновым Магнитогорский клуб заключил соглашение с Егором Мартыновым.

Как сообщает пресс-служба «Магнитки», контракт с 29-летним игроком обороны заключен на два года. Ранее Мартынов выступал за новокузнецкий «Металлург», «Сибирь», «Локомотив», «Трактор», а с сезона-2016/17 защищал цвета «Авангарда».

В минувшем чемпионате КХЛ он провел 62 встречи, забросив пять шайб и сделав восемь голевых передач при показатель полезности «+16».