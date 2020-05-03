Бывший нападающий «Спартака» Малыхин подписал контракт с «Витязем»

Подмосковный «Витязь» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с 29-летним нападающим Федором Малыхиным. Соглашение рассчитано на один сезон.
Малыхин минувший сезон начинал в «Тракторе», а в январе перешел в московский «Спартак». Всего на его счету 9 (7+2) очков в 40 матчах регулярного чемпионата, а также одна результативная передача в 6 играх плей-офф в составе красно-белых .
В прошлом Федор играл также за «Автомбилист» и «Ак Барс». Всего на его счету 337 матчей и 157 (77+80) очков в регулярных чемпионатах КХЛ, а также 37 встреч и 16 (9+7) очков в плей-офф.
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