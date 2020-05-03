Бочаров перешел из «Торпедо» в «Автомобилист»

Официальный сайт «Автомобилиста» сообщил о том, что состав команды пополнил 28-летний нападающий Станислав Бочаров, который в прошлом сезоне играл за нижегородское «Торпедо». Односторонний контракт рассчитан на два года.
Всего в 66 матчах сезона-2019/20 с учетом регулярного чемпионата и плей-офф Бочаров набрал 36 очков (20+16) при показателе полезности +2. Всего на его счету в КХЛ 453 матча и 161 (80+81) очко.
В 2011 году Бочаров вместе с Артемием Панариным, Владимиром Тарасенко, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым выиграл молодежный чемпионат мира по хоккею в Баффало.
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