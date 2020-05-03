Бородкин сменил «Трактор» на «Витязь» За семь сезон защитников отыграл 397 матчей за челябинскую команду.

Официальный сайт ХК «Витязь» сообщил о заключении с контракта с 28-летним защитником Артемом Бородкиным. Соглашение рассчитано на один сезон.

Уроженец Челябинска Бородкин с начала профессиональной карьеры выступал за «Трактор». Всего за семь сезонов на счету Артема 365 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ 44 очка в КХЛ (13+31), а также 32 матча и 4 очка (2+2) в плей-офф.

В минувшем сезоне защитник отыграл 45 матчей, не забросив ни одной шайбы и сделав 5 результативных передач при показателе полезности -3.