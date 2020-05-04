Дмитрий Вишневский: У «Спартака» были хорошие шансы, чтобы выступить лучше в прошлом сезоне Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский оценил минувший сезон.

- Хотелось бы выступить намного лучше. На это были хорошие шансы, но мы сами проиграли в отдельных моментах и не доработали. Всегда хочется большего, - приводит слова Вишневского пресс-служба московского клуба.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Спартак» занял пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил московскому «Динамо» со счетом 2-4.

Накануне Вишневский продлил контракт со «Спартаком». Новое соглашение 30-летнего игрока обороны будет действовать до 30 апреля 2022 года. В минувшем сезоне защитник провел 59 встреч за красно-белых в регулярном чемпионате, записав на свой счет 24 (8+16) очка.

Отметим, что Вишневский является выпускником спартаковской школы. Предстоящий сезон станет для защитника восьмым в системе московского клуба.