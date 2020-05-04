Нападающий Петерссон подписал двухлетний контракт с «Локомотивом» «Локомотив» официально объявил о подписании соглашения со шведским форвардом Андре Петерссоном.

Как сообщает пресс-служба ярославского клуба, контракт с 29-летним форвардом рассчитан на два сезона.

Напомним, что минувший сезон Петерссон провел в московском «Динамо». Нападающий сыграл 47 матчей за столичный клуб в регулярном чемпионате, записав на свой счет 39 (17+22) очков при показателе полезности «+10». Ранее форвард выступал в КХЛ за «Сочи», «Авангард» и «Барыс».