Голкипер Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе» «Сан-Хосе» подписал соглашение с российским вратарем Алексеем Мельничуком.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, 21-летний голкипер подписал с «Шаркс» двухлетний контракт новичка.

Добавим, что в минувшем сезоне голкипер выступал за СКА, одержав восемь побед в 16 встречах, записав на свой счет четыре «сухих» матча и отразив 93% бросков при 1,68 пропущенных шайбы.