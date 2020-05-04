Алексей Мельничук: Считаю, мне будет лучше развиваться в «Сан-Хосе» Российский голкипер Алексей Мельничук, подписавший в понедельник контракт с «Сан-Хосе», рассказал, почему остановил свой выбор именно на «Шаркс».

- Да, я выбирал из нескольких команд, и условия были примерно везде одинаковые. Но я выбрал «Шаркс», потому что считаю, мне будет лучше развиваться в этом клубе. Тут много факторов, и я их взвешивал, - цитирует Мельничука официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что 21-летний голкипер подписал с «Шаркс» двухлетний контракт новичка. Отмечалось, что на российского вратаря также претендовали «Колорадо», «Вегас» и «Чикаго».

Добавим, что в минувшем сезоне голкипер выступал за СКА, одержав восемь побед в 16 встречах, записав на свой счет четыре «сухих» матча и отразив 93% бросков при 1,68 пропущенных шайбы.