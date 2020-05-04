Гатиятулин назначен главным тренером «Трактора» - Советский спорт
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04 мая 2020 18:45Хоккей

Гатиятулин назначен главным тренером «Трактора»

Анвар Гатиятулин вернулся на пост главного тренера челябинского клуба.

Как сообщает пресс-служба «Трактора», контракт с 44-летним специалистом рассчитан на три года.

«Я рад вернуться в Челябинск, в «Трактор». С сегодняшнего дня приступаю к работе. Благодарю за доверие», - прокомментировал Гатиятулин свое назначение.

Напомним, что Гатиятулин ранее уже возглавлял челябинскую команду, а в сезоне-2017/18 «Трактор» под его руководством завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ.

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