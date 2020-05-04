Генменеджер «Сан-Хосе»: Мельничук доказал, что может выигрывать конкуренцию у тех, кто старше Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Даг Уилсон прокомментировал подписание контракта с голкипером Алексеем Мельничуком.

«На Алексея претендовал ряд клубов НХЛ, и мы рады, что он решил присоединиться к «Шаркс». Мельничук впечатлял на каждом уровне, где выступал. В прошлом сезоне он доказал, что может выигрывать конкуренцию у игроков, которые старше», - цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.

Ранее стало известно, что 21-летний голкипер подписал с «Шаркс» двухлетний контракт новичка. Отмечалось, что на российского вратаря также претендовали «Колорадо», «Вегас» и «Чикаго». В минувшем сезоне Мельничук выступал за СКА, одержав восемь побед в 16 матчах, записав на свой счет четыре «сухаря» и отразив 93 процента бросков.