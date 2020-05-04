Дэн Мильштейн: Мельничук всю карьеру следил за Набоковым Агент Алексея Мельничука, рассказал, почему голкипер принял решение подписать контракт с «Сан-Хосе».

- Он серьезно рассматривал пять команд и в конечном итоге выбрал «Сан-Хосе», потому что это хорошая, стабильная организация. Льстило то, что Евгений Набоков - тренер по вратарям «Сан-Хосе». Алексей всю карьеру следил за Набоковым, - приводит слова Мильштейна ТАСС.

Ранее стало известно, что 21-летний голкипер подписал с «Шаркс» двухлетний контракт новичка. В минувшем сезоне Мельничук выступал за СКА, одержав восемь побед в 16 матчах, записав на свой счет четыре «сухаря» и отразив 93 процента бросков.