Дэн Мильштейн: Мельничук всю карьеру следил за Набоковым

- Он серьезно рассматривал пять команд и в конечном итоге выбрал «Сан-Хосе», потому что это хорошая, стабильная организация. Льстило то, что Евгений Набоков - тренер по вратарям «Сан-Хосе». Алексей всю карьеру следил за Набоковым, - приводит слова Мильштейна ТАСС.
Ранее стало известно, что 21-летний голкипер подписал с «Шаркс» двухлетний контракт новичка. В минувшем сезоне Мельничук выступал за СКА, одержав восемь побед в 16 матчах, записав на свой счет четыре «сухаря» и отразив 93 процента бросков.
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