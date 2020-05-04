Алексей Жамнов: «Спартак» и 900 миллионов заполнять не собирается, у нас нет таких денег - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 мая 2020 23:06Хоккей

Алексей Жамнов: «Спартак» и 900 миллионов заполнять не собирается, у нас нет таких денег

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что зарплатная ведомость клуба будет ниже, чем разрешенный лимит в 900 миллионов рублей.

- Мы и 900 миллионов заполнять не собираемся, у нас нет таких денег. У нас будет такая же платежка, как в том сезоне. Цифру не буду озвучивать, но могу сказать, что у нас большая подушка до потолка зарплат, - цитирует Жамнова «РИА Новости».

Напомним, 30 апреля подавляющим большинством голосов членов совета директоров КХЛ было принято решение оставить в силе положения статьи правового регламента лиги, предусматривающие введение жесткого потолка зарплат в сезоне-2020/21 в размере 900 миллионов рублей.

Коронавирус убивает теннис. И это не фигура речи Отмена множества турниров, включая Уимблдон, и вынужденная пауза в Туре ведет к тяжелейшим последствиям. Большинству теннисистов сейчас просто не на что жить. 16.04.2020 20:00 Теннис Мысин Николай
Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий
НХЛ пора смириться с потерей миллиардов долларов: у лиги нет шанса возобновить хоккейный сезон Сегодня и вчера первое и второе лица НХЛ подтвердили то, что автор «Советского спорта» предрекал еще полтора месяца назад. 02.05.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий
«Овечкин сказал: Не переживай, мы все сделаем». Илья Самсонов – о выступлениях за «Вашингтон» Голкипер «Вашингтона» – о жизни в столице США, соперничестве с Холтби и помощи Овечкина с Ковальчуком. 04.05.2020 21:15 Хоккей Дехтярев Владимир
Еще по теме:
Лехтонен подписал однолетний контракт с «Торонто» Дэн Мильштейн: Мельничук всю карьеру следил за Набоковым Генменеджер «Сан-Хосе»: Мельничук доказал, что может выигрывать конкуренцию у тех, кто старше
Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Гроза «Зенита» почти в «Ливерпуле», «Динамо» бьет рекорды натурализации Свежая порция новостей футбольного трансферного рынка, который не затихает во время пандемии. 04.05.2020 23:00 Футбол Зибрак Артем
ЦСКА привлекательнее «ПСЖ» и «Ювентуса». Народ выбрал лучшие футбольные эмблемы мира Армейский логотип занял высокое девятое место по итогам голосования с участием более 14 миллионов человек. 04.05.2020 08:54 Футбол Сергеев Иван
Красно-белые обменяли своего на армейца. В «Спартак» перешел олимпийский чемпион «Авангард» и «Спартак» объявили об обмене форвардами – Александр Хохлачев переезжает в Балашиху, а Сергей Широков – в «Парк легенд». 03.05.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
«Дедушку» Хелминена задвинули в защиту, вспомнили Паладьева. А Гаденыша забыли ИИХФ продолжает составлять символические пятерки мечты сборных. Там много интересного и даже абсурдного. 04.05.2020 19:13 Хоккей Домрачев Владислав
«Игорь, так вы еще и трус…» Россияне ответили Шалимову на «бомжей» и «дармоедов» Главный тренер футбольного «Ахмата» Игорь Шалимов оказался под шквалом критики за скандальное видео в инстаграме. Люди требуют от Рамзана Кадырова уволить 51-летнего специалиста. 04.05.2020 10:31 Футбол Сергеев Иван
Новости
23:39 Футбол Сергей Семак: По новому контракту с «Зенитом» есть некоторые вопросы
23:24 Хоккей Лехтонен подписал однолетний контракт с «Торонто»
23:06 Хоккей Алексей Жамнов: «Спартак» и 900 миллионов заполнять не собирается, у нас нет таких денег
23:00 Футбол Александер Чеферин: Футбол изменится, но только на короткое время
22:40 Футбол Роналду вернулся в Италию
22:24 Футбол Игли Таре: Желание Милинковича-Савича будет иметь решающее значение при возможном переходе
22:07 Футбол Пауло Дибала: Честно говоря, я никогда не думал, что буду так скучать по футболу
21:51 Футбол «Палмейрас» угрожает «Барселоне» судебным иском
21:49 Футбол Шалимов удалил себя из инстаграма
21:32 Футбол АПЛ планирует бесплатно транслировать отдельные матчи в YouTube
21:14 Хоккей Дэн Мильштейн: Мельничук всю карьеру следил за Набоковым
20:57 Футбол «Сельта» намерена подписать со Смоловым полноценный контракт
20:52 Футбол Шалимов случайно признался, что в 1994 году зарабатывал в «Интере» 1,2 миллиона долларов
20:47 Футбол Десять случаев заражения коронавирусом выявлено в клубах первой и второй бундеслиг
20:27 Футбол RFEF согласилась с предложением провести финал Кубка Испании со зрителями
20:13 Футбол Герман Ткаченко: Смолов вылетел в Испанию
20:00 Футбол 4 мая Смолов вернется в Испанию
19:42 Хоккей Генменеджер «Сан-Хосе»: Мельничук доказал, что может выигрывать конкуренцию у тех, кто старше
19:30 Хоккей Алексей Мельничук: Считаю, мне будет лучше развиваться в «Сан-Хосе»
Вирус, китайцы, карантин... Что тревожит российских фермеров весной 2020 года
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Власти Карелии ввели еще один запрет из-за коронавируса
В Белгородской области за сутки добавился ещё 31 заболевший COVID-19
«Крайтеплоэнерго» возьмет в кредит 310 млн рублей
Совет IIHF проведет заседание по страховым выплатам из-за отмены ЧМ
Ярославский «Локомотив» назначил главным тренером Андрея Скабелку
Матыцин назвал условия возобновления чемпионата России по футболу
Серебряный призер ОИ по волейболу Антонина Рыжова ушла из жизни
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика