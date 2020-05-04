Алексей Жамнов: «Спартак» и 900 миллионов заполнять не собирается, у нас нет таких денег Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что зарплатная ведомость клуба будет ниже, чем разрешенный лимит в 900 миллионов рублей.

- Мы и 900 миллионов заполнять не собираемся, у нас нет таких денег. У нас будет такая же платежка, как в том сезоне. Цифру не буду озвучивать, но могу сказать, что у нас большая подушка до потолка зарплат, - цитирует Жамнова «РИА Новости».

Напомним, 30 апреля подавляющим большинством голосов членов совета директоров КХЛ было принято решение оставить в силе положения статьи правового регламента лиги, предусматривающие введение жесткого потолка зарплат в сезоне-2020/21 в размере 900 миллионов рублей.