Лехтонен подписал однолетний контракт с «Торонто»

Как сообщает пресс-служба «Мэйпл Лифс», 26-летний игрок обороны подписал с командой однолетний контракт новичка.

Напомним, что Лехтонен является воспитанником хоккейного клуба ТПС. В апреле 2019 года защитник подписал двухлетний контракт с «Йокеритом», за который в минувшем регулярном чемпионате КХЛ провел 60 матчей, записав на свой счет 49 (17+32) очков.

Welcome to Leafs Nation, Mikko!



The Maple Leafs have signed defenceman Mikko Lehtonen to a one-year entry level contract. #LeafsForever



Details: https://t.co/y2g4D4ufU8 pic.twitter.com/76VN57iVN0