Лехтонен подписал однолетний контракт с «Торонто» Финский защитник Микко Лехтонен в понедельник подписал соглашение с «Торонто».

Как сообщает пресс-служба «Мэйпл Лифс», 26-летний игрок обороны подписал с командой однолетний контракт новичка.

Напомним, что Лехтонен является воспитанником хоккейного клуба ТПС. В апреле 2019 года защитник подписал двухлетний контракт с «Йокеритом», за который в минувшем регулярном чемпионате КХЛ провел 60 матчей, записав на свой счет 49 (17+32) очков.