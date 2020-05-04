Лехтонен подписал однолетний контракт с «Торонто»

Как сообщает пресс-служба «Мэйпл Лифс», 26-летний игрок обороны подписал с командой однолетний контракт новичка.
Напомним, что Лехтонен является воспитанником хоккейного клуба ТПС. В апреле 2019 года защитник подписал двухлетний контракт с «Йокеритом», за который в минувшем регулярном чемпионате КХЛ провел 60 матчей, записав на свой счет 49 (17+32) очков.
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