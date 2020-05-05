Экс-вратарь «Торпедо» Линдбек стал игроком «Йокерита» Об этом информирует клубная пресс-служба.

Шведский голкипер Андерс Линдбек подписал трудовой контракт с финским «Йокеритом». Другие детали сделки не раскрываются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jokerit Helsinki (@jokerithc) 4 Май 2020 в 11:06 PDT

В минувшем сезоне 31-летний вратарь защищал цвета нижегородского «Торпедо». В «регулярке» он провел 36 матчей, одержал 17 побед и отыграл два «сухих» поединка.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» также подпишет контракт с бывшим форвардом «Торпедо» Джорданом Шредером.