Алексей Жамнов: «Спартак» стал сильнее, постараемся побороться за Кубок Гагарина В минувшем сезоне красно-белые покинули плей-офф в первом раунде.

Генеральный директор московского «Спартака» Алексей Жамнов высоко оценил потенциал нынешнего состава. Он считает, что у этой команды есть все шансы побороться за Кубок Гагарина.

Ранее в московский клуб перешли нападающие Йори Лехтерь, Лукаш Радил, а также Мартин Бакош, Роман Любимов. При этом красно-белые подписали двух защитников – Андрея Зубарева и Эмиля Джуса.

«У тех игроков, которые пришли, есть за плечами солидный опыт, многие поиграли за океаном. Думаю, что те изменения, которые у нас произошли, только усилят команду. Сплав опыта и молодости должен дать положительный результат.

Думаю, что сейчас мы готовы войти в сезон, пока мы приостановимся и будем готовиться к сезону, а там будем смотреть по необходимости. Могут появиться еще один-два человека, пока на 99 процентов мы готовы к старту. Команда стала сильнее, постараемся побороться за Кубок Гагарина», – цитирует функционера ТАСС.