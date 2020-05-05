Денисенко подписал трехлетний контракт с «Флоридой» Ранее 19-летний нападающий выступал за «Локомотив».

Официальный сайт клуба НХЛ «Флорида Пантерз» сообщил о заключении контракта с 19-летним российским форвардом Григорием Денисенко.

Контракт заключен на три сезона. Стоит напомнить, что в 2018 году «Флорида» выбрала Денисенко в первом раунде драфта новичков НХЛ под общим 15-м номером.

«Григорий – динамичный и очень техничный молодой форвард, который отлично выступал на международной арене и был капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира. Мы ждем, что он проявит себя ярко в матчах за наш клуб», – заявил генеральный менеджер клуба Дэйл Тэллон.

Воспитанник «Локомотива» Денисенко дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/18. В минувшем сезоне Григорий сыграл за ярославскую команду 38 матчей в регулярном чемпионате, набрав 12 очков (6+6). Также на его счету шесть и встреч и одна заброшенная шайба в плей-офф.

В январе нынешнего года Денисенко в составе сборной России стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в Чехии.

В нынешнем сезоне НХЛ, который был прерван пандемией коронавируса, в составе «Флориды» выступают двое россиян – вратарь Сергей Бобровский и нападающий Евгений Дадонов.