Денисенко подписал трехлетний контракт с «Флоридой»

Официальный сайт клуба НХЛ «Флорида Пантерз» сообщил о заключении контракта с 19-летним российским форвардом Григорием Денисенко.
Контракт заключен на три сезона. Стоит напомнить, что в 2018 году «Флорида» выбрала Денисенко в первом раунде драфта новичков НХЛ под общим 15-м номером.
«Григорий – динамичный и очень техничный молодой форвард, который отлично выступал на международной арене и был капитаном сборной России на молодежном чемпионате мира. Мы ждем, что он проявит себя ярко в матчах за наш клуб», – заявил генеральный менеджер клуба Дэйл Тэллон.
Воспитанник «Локомотива» Денисенко дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/18. В минувшем сезоне Григорий сыграл за ярославскую команду 38 матчей в регулярном чемпионате, набрав 12 очков (6+6). Также на его счету шесть и встреч и одна заброшенная шайба в плей-офф.
В январе нынешнего года Денисенко в составе сборной России стал серебряным призером молодежного чемпионата мира в Чехии.
В нынешнем сезоне НХЛ, который был прерван пандемией коронавируса, в составе «Флориды» выступают двое россиян – вратарь Сергей Бобровский и нападающий Евгений Дадонов.
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