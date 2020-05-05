Магнитогорский «Металлург» намерен в следующем сезоне дойти как минимум до финала конференции О задачах клуба рассказал первый вице-президент Сергей Ласьков.

В интервью для официального сайта магнитогорского «Металлурга» первый вице-президент клуба Сергей Ласьков рассказал о целях на следующий сезон.

«Если не ставить себе такую основную задачу, как победа в Кубке Гагарина, то грош цена такому менеджеру, – заявил Ласьков. – Пока мы комплектуем команду под такую задачу. Цели всегда должны быть максимальными. Конечно, надо учитывать, что команда обновляется очень серьезно. Нижняя планка сезона – финал конференции, и под это строятся контракты с игроками, прописывается командная премия, которая и даст дополнительную мотивацию. Никаких «левых» бонусов из тех, которые были раньше – нет. Все завязано на команду и командный результат.

Оценку мы давать будем весной следующего года. Сейчас идет подборка каждой тройки нападения, каждого защитника к защитнику, возможностей одного игрока к другому. Процесс скрупулезный. Наша цель – чтобы команда заиграла, была способна решать серьезные задачи, в том числе за счет того, что у игроков есть серьезные амбиции и желание побеждать.

Кто-то хочет играть в НХЛ? Покажи мастерство здесь. Кто-то хочет более серьезный контракт? Покажи за «Металлург» лучшее, на что ты способен. В общем, команда будет боевая».

В минувшем сезоне «Металлург» под руководством Ильи Воробьева занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, а затем уступил в первом раунде плей-офф казахстанскому «Барысу» в пяти матчах (1:4).