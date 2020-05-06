Федерация хоккея России разъяснила правила переходов юных игроков Для того, чтобы сменить одну хоккейную школу на другую, необходимо заявление родителей.

На сайте ФХР было опубликовано разъяснение юридического управления Федерации хоккея России о спорных ситуациях с переходами хоккеистов детских спортивных школ.

Вот, что сказано в заявлении:

«Одной из основных задач ФХР является сохранение молодых и талантливых хоккеистов в России, для чего создана необходимая база, как инфраструктурная, так и нормативная, в том числе регулирующая переходы игроков и воспитанников хоккейных школ. Все переходы между хоккейными школами Российской Федерации осуществляются в полном соответствии с Положением о переходах юниоров и выпускников хоккейных школ

Согласно положению, спортсмен, проходящий спортивную подготовку в хоккейной школе, может перейти в другую школу. Для этого необходимо, чтобы родители молодого хоккеиста подали соответствующее заявление в Комиссию по переходам юниоров, которая принимает решение о соответствии или несоответствии перехода Положению.

ФХР отмечает, что совместно с каждой школой и каждым хоккейным клубом выполняет общую миссию по развитию молодых игроков, созданию условий и атмосферы для их профессионального роста в России».

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