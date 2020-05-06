За частный урок Овечкина заплатили на аукционе 38 тысяч долларов Заодно капитан «Вашингтона» подарит билет на игру «Кэпиталз», клюшку и перчатки.

Bleacher Report сообщает о том, что один из хоккейных болельщиков заплатил на благотворительном аукционе целых 38 тысяч долларов за частный урок хоккея от капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Российский нападающий принимает участие в акции американского бизнесмена Майкла Рубина. Звезды спорта и шоу-бизнеса, а также успешные предприниматели, собирают деньги, чтобы приобрести продукты для людей, пострадавших от пандемии коронавируса.

Овечкин пообещал показать технику исполнения броска, а также подарить свои клюшку и перчатки вместе с билетом на одну из игр «Вашингтона».

Сезон в Национальной хоккейной лиге был приостановлен 12 марта.