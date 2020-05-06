«Трактор» может обменять вратаря Сухачева в «Салават Юлаев» на защитника Гареева В минувшем сезоне 21-летний голкипер провел 5 матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

Челябинский «Трактор» собирается обменять вратаря Владислава Сухачева в уфимский «Салават Юлаев» на защитника Станислава Гареева.

Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник, близкий к ситуации.

25-летний защитник Гареев провел в КХЛ 183 матча в составе «Салавата», набрав 12 очков (3+9) при показателе полезности -11. В регулярном чемпионате-2019/20 Станислав сыграл 19 встреч и забросил одну шайбу.

21-летний вратарь Сухачев сыграл восемь матчей в КХЛ (из них пять в минувшем сезоне) и одержал две победы.