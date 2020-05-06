Бурмистров вернулся с «Ак Барс» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 мая 2020 13:14ХоккейШарафудинов Виктор

Бурмистров вернулся с «Ак Барс»

В двух прошлых сезонах чемпион мира 2014 года выступал за «Салават Юлаев».

Нападающий Александр Бурмистров вернулся в «Ак Барс». Контракт заключен на один год, о чем сообщает официальный твиттер КХЛ.

В двух прошлых сезонах Александр выступал за «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате 28-летний уроженец Казани набрал 18 очков (6+12) в 58 матчах за уфимскую команду, а также забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу в шести мачтах плей-офф.

Всего на счету Бурмистрова 292 матчей и 117 очков (37+80) в КХЛ.

Мария Агапова: Если надо, Уайт организует и девятый бой Хабиба с Фергюсоном Казахстанский боец рассказала о подписании контракта с UFC, тяжелых травмах, конфликтах и коррупции в боях, а также о планах написать картину собственной кровью. 03.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
«А перчатки под флаг Италии. Патриот!» Россияне оценили тренировку Соловьева в боксерском ринге Телеведущий Владимир Соловьев, которого за время пандемии на дуэль вызывали Владимир Уткин и Никита Джигурда, выложил видео своих боксерских спаррингов. 05.05.2020 15:00 Бокс Сергеев Иван
«Дедушку» Хелминена задвинули в защиту, вспомнили Паладьева. А Гаденыша забыли ИИХФ продолжает составлять символические пятерки мечты сборных. Там много интересного и даже абсурдного. 04.05.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав
Валиева на шаре и Щербакова-птица. 10 лучших постановок года  «Советский спорт» предлагает вам свою версию хит-парада самых ярких программ сезона-2019/20.  04.05.2020 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Фашисты не верили своим ушам: «Какой еще город мертвых, если там в футбол играют?» 78 лет назад состоялся легендарный матч в блокадном Ленинграде, пережившем страшную зиму. 06.05.2020 09:30 Футбол Волохов Юрий
ТЩК-3. Мы обожали Трусову, потом Косторную, но последнее слово осталось за Щербаковой Это третий материал, посвященный первому «взрослому» сезону вчерашних юниорок, ставших лучшими в России и мире. Сегодня очередь Анны Щербаковой. 22.04.2020 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
«Завис в Уфе у друзей, есть бильярд, баня – жить можно» Джонатан Гурейро – о карантине Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в паре с Тиффани Загорски, рассказал, почему в Уфе ему комфортнее переживать карантин. 01.05.2020 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
UFC 249. Какие бои турнира ни за что нельзя пропустить «Советский спорт» рассказывает о боях турнира UFC 249, которые пройдут в ночь с 9 на 10 мая в США. 01.05.2020 13:30 ММА Усачев Владислав
Джокович выделит деньги на серию местных турниров. Как и где сейчас играют в теннис? Пусть большой теннис давно на паузе, это не значит, что в него не играют совсем. «Советский спорт» – о турнирах, которые проводятся или могут пройти в будущем. 05.05.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Новости
13:51 Футбол Рестарт чемпионата Германии собираются отложить до 22 мая
13:38 Хоккей Минское «Динамо» ищет новых спонсоров, чтобы выполнить условия КХЛ
13:25 Биатлон Ситуация с тренерским штабом сборной России прояснится после 11 мая
13:14 Хоккей Бурмистров вернулся с «Ак Барс»
13:06 Хоккей «Трактор» может обменять вратаря Сухачева в «Салават Юлаев» на защитника Гареева
12:51 Биатлон Сергей Чепиков: Дата конференции СБР зависит не только от пандемии, но и от желания регионов
12:40 Футбол Шести польским клубом разрешили возобновить групповые тренировки
12:25 ММА Кузнецов собирается переехать и рассказал о нападениях фанатов Хабиба
12:05 Хоккей За частный урок Овечкина заплатили на аукционе 38 тысяч долларов
11:48 Хоккей Федерация хоккея России разъяснила правила переходов юных игроков
11:34 Бокс Василий Ломаченко: Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. Мы – единый народ
11:24 Хоккей Вячеслав Старшинов: Трудно поверить, что «Спартак» станет чемпионом в ближайшее время, но я оптимист
11:06 Хоккей «Спартак» поздравил Старшинова с 80-летием: С днем рождения, Легенда!
11:03 Хроника Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 6 мая
10:53 Футбол ФИФА рассчитывает получить в мае данные о допинге в российском футболе
10:46 ММА Дана Уайт: Конор хочет драться в июне
10:34 Фигурное катание Валиева в следующем сезоне собирается освоить четверной сальхов и тройной аксель
10:22 Хоккей Андрей Скабелка: Совмещать посты в клубе и в сборной я больше не буду
09:58 Футбол Роббен может возобновить карьеру в бразильском «Ботафого»
09:50 Хоккей Шредер перешел из «Торпедо» в «Йокерит»
Exhibitions and car salons are transformed into isolators for the patients with coronavirus in Moscow
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Канавинский район вышел в лидеры по количеству больных коронавирусом в Нижнем
«Это несправедливо»: семья умершего мужчины подала заявление на руководство РКБ в Уфе
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика