Бурмистров вернулся с «Ак Барс» В двух прошлых сезонах чемпион мира 2014 года выступал за «Салават Юлаев».

Нападающий Александр Бурмистров вернулся в «Ак Барс». Контракт заключен на один год, о чем сообщает официальный твиттер КХЛ.

В двух прошлых сезонах Александр выступал за «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате 28-летний уроженец Казани набрал 18 очков (6+12) в 58 матчах за уфимскую команду, а также забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу в шести мачтах плей-офф.

Всего на счету Бурмистрова 292 матчей и 117 очков (37+80) в КХЛ.