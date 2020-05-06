Бурмистров вернулся с «Ак Барс»

Нападающий Александр Бурмистров вернулся в «Ак Барс». Контракт заключен на один год, о чем сообщает официальный твиттер КХЛ.
В двух прошлых сезонах Александр выступал за «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате 28-летний уроженец Казани набрал 18 очков (6+12) в 58 матчах за уфимскую команду, а также забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу в шести мачтах плей-офф.
Всего на счету Бурмистрова 292 матчей и 117 очков (37+80) в КХЛ.
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