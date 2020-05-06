Минское «Динамо» ищет новых спонсоров, чтобы выполнить условия КХЛ В минувшем сезоне белорусский клуб стал худшим в лиге.

Минское «Динамо» ведет работу по привлечению новых спонсоров. Хоккейному клубу из столицы Белоруссии нужны деньги для того, чтобы укрепить состава и выполнить все условия регламента Континентальной хоккейной лиги.

Об этом ТАСС сообщили в Федерации хоккея Белоруссии.

«Участие белорусского клуба в КХЛ является одной из приоритетных задач для развития игроков, в том числе для подготовки национальной сборной к крупнейшим международным соревнованиям. В настоящее время минское «Динамо» проводит политику привлечения молодых белорусских игроков, выступление в одной из сильнейших лиг мира способно развить их потенциал, – сообщили в пресс-службе белорусской федерации. – Руководством «Динамо» ведется работа по привлечению партнеров и спонсоров как для комплектования конкурентоспособного состава на предстоящий сезон, так и для выполнения всех условий регламента лиги».

Минская команда выступает в КХЛ с самого первого сезона. За 12 лет белорусский клуб всего лишь четыре раза пробивался в плей-офф (в 2011, 2012, 2015 и 2017 годах), но ни разу не продвинулся в Кубке Гагарина дальше первого раунда

В минувшем сезон «Динамо» стало худшей командой КХЛ, одержав 11 побед и набрав 39 очков.