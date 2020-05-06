Зюзин станет новым спортивным директором «Сочи»

42-летний Андрей Зюзин в ближайшее время будет назначен новым спортивным директором ХК «Сочи» и сменит в этой должности Сергея Гомоляко.
Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник, близкий к ситуации.
Гомоляко, который был назначен спортивным директором в прошлом году, не покинет «Сочи» и продолжит работу в клубе.
Зюзин был выбран «Сан-Хосе» под общим вторым номером на драфте 1996 года. В последствии он играл в НХЛ за «Шаркс», а также за «Тампу», «Нью-Джерси», «Миннесоту», «Калгари» и «Чикаго». В России Андрей выступал за «Салават Юлаев», «Северсталь», СКА и «Атлант».
В сезоне 2015/16 бывший хоккеист входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева».
В минувшем сезоне «Сочи» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф.
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