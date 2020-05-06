Да Коста сменил «Локомотив» на «Ак Барс»

Стефан Да Коста продолжит карьеру в «Ак Барсе». Официальный твиттер КХЛ сообщает, что 30-летний французский нападающий заключил контракт с казанским клубом на один сезон.
«Ак Барс» станет четвертым клубом КХЛ в карьере француза. Ранее Да Коста играл за ЦСКА, «Автомобилист» и «Локомотив». В Ярославле Стефан провел один сезон после того, как присоединился к команде в прошлом году.
В регулярном чемпионате-2019/20 форвард набрал 35 очков (14+21) в 58 матчах, а также забросил 3 шайбы и сделал 2 результативные передачи в 6 встречах плей-офф. Всего на его счету 215 очков (101+114) в 263 играх КХЛ.
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