Сергеев из «Нефтехимика» стал игроком московского «Динамо» 29-летний защитник – первый новичок бело-голубых в нынешнее межсезонье.

Официальный сайт московского «Динамо» объявил о заключении контракта с защитником Андреем Сергеевым, который ранее выступал на «Нефтехимик». Соглашение рассчитано на два года и носит односторонний характер.

Победитель молодежного чемпионата мира в Баффало 2011 года за 11 сезонов в КХЛ провел 464 матча и набрал 124 очка (30+94) при показателе полезности -5.

Последние пять лет Сергеев выступал в «Нефтехимике». В минувшем сезоне Андрей провел 56 встреч за нижнекамскую команду, набрав 14 очков (2+12) при показатели полезности +12.