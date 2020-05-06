Сергеев из «Нефтехимика» стал игроком московского «Динамо»

Официальный сайт московского «Динамо» объявил о заключении контракта с защитником Андреем Сергеевым, который ранее выступал на «Нефтехимик». Соглашение рассчитано на два года и носит односторонний характер.
Победитель молодежного чемпионата мира в Баффало 2011 года за 11 сезонов в КХЛ провел 464 матча и набрал 124 очка (30+94) при показателе полезности -5.
Последние пять лет Сергеев выступал в «Нефтехимике». В минувшем сезоне Андрей провел 56 встреч за нижнекамскую команду, набрав 14 очков (2+12) при показатели полезности +12.
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