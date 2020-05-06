Олимпийский чемпион Марченко перешел из ЦСКА в «Локомотив» - Советский спорт
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06 мая 2020 15:16ХоккейШарафудинов Виктор

Олимпийский чемпион Марченко перешел из ЦСКА в «Локомотив»

Контракт заключен на два года.

Ярославский «Локомотив» на своем официальном сайте сообщил о заключении двухлетнего договора с защитником Алексеем Марченко.

28-летний Марченко – воспитанник «Спартака», но в КХЛ играл только за ЦСКА (с 2009 по 2013 годы и с 2017-го по 2020-й). Всего на его счету 300 матчей в составе армейцев и 77 набранных очков (16+61), в том числе 64 игры и 22 очка (6+16) в минувшем сезоне.

В НХЛ Алексей с 2013 по 2017 годы выступал за «Детройт» и «Торонто».

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