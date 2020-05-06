Владелец Ночной хоккейной лиги покончил с собой в Московской области

Это произошло в ночь на 6 мая в поселке Усово, где Босов проживал в последнее время. Миллиардеру принадлежали две крупные сырьевые компании - «Сибантрацит» и «Востокуголь». Бизнесмен содержал Ночную хоккейную лигу и входил в число спонсоров клуба КХЛ «Сибирь».

В списке богатейших россиян Босов занимал 86-е место. Forbes оценивал его состояние в 1,1 миллиарда долларов.