«Нефтехимик» объявил о подписании однолетнего контракта с Костицыным «Нефтехимик» заключил соглашение с нападающим Андреем Костицыным.

«Мы рады приветствовать Андрея в составе нашей команды и желаем успешного сезона», - говорится в сообщении пресс-службы нижнекамского клуба.

В минувшем сезоне 35-летний форвард выступал в составе минского «Динамо», в составе которого в 60 встречах набрал 34 (17+17) очка. Всего в КХЛ в активе белорусского нападающего 416 матчей и 248 (112+136) очков.

Отметим, что В НХЛ Костицын выступал за «Монреаль» и «Нэшвилл», в составе которых провел 398 игр за семь сезонов, записав на свой счет 222 (103+119) очка.