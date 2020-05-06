«Нефтехимик» объявил о подписании однолетнего контракта с Костицыным

«Мы рады приветствовать Андрея в составе нашей команды и желаем успешного сезона», - говорится в сообщении пресс-службы нижнекамского клуба.
В минувшем сезоне 35-летний форвард выступал в составе минского «Динамо», в составе которого в 60 встречах набрал 34 (17+17) очка. Всего в КХЛ в активе белорусского нападающего 416 матчей и 248 (112+136) очков.
Отметим, что В НХЛ Костицын выступал за «Монреаль» и «Нэшвилл», в составе которых провел 398 игр за семь сезонов, записав на свой счет 222 (103+119) очка.
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