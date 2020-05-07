КХЛ решила не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина в сезоне-2019/20 Утверждено итоговое положение команд.

Континентальная хоккейная лига на своем официальном сайте объявила о том, что была утверждена итоговая таблица чемпионата-2019/20.

После приостановки соревнований в середине марта из-за пандемии коронавируса было принято решение о досрочном завершении сезона. В Кубке Гагарина удалось провести лишь первый раунд плей-офф.

Вот что сказано в сообщении лиги:

«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона 2019/2020 и призеров Чемпионата КХЛ, не существует.

В связи с этим Лигой принято решение утвердить итоговую таблицу Чемпионата КХЛ 2019/2020 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1-8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ), при этом команды будут перечислены в алфавитном порядке».

Вот как выглядит итоговое положение:

1-8 места: «Ак Барс», «Барыс», «Динамо» (Москва), «Йокерит», «Салават Юлаев», «Сибирь», СКА, ЦСКА.

При этом места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу соответствии с пунктами 7-8 статьи 24 Спортивного регламента КХЛ.

9. «Авангард»

10. «Автомобилист»

11. «Спартак»

12. «Локомотив»

13. «Металлург»

14. «Витязь»

15. «Торпедо»

16. «Нефтехимик»

17. «Амур»

18. «Куньлунь Ред Стар»

19. «Сочи»

20. «Северсталь»

21. «Трактор»

22. «Адмирал»

23. «Динамо» (Рига)

24. «Динамо» (Минск)