Алексей Морозов: КХЛ приняла взвешенное и единственно верное решение В лиге решили не объявлять чемпиона и призеров.

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал решение оставить чемпионский титул не разыгранным.

«Уверен, что в сложившейся ситуации Лига приняла взвешенное и единственно верное решение, отвечающее спортивному принцип, – цитирует Морозова официальный сайт КХЛ. – Впервые Чемпионат КХЛ пришлось сначала прервать, а затем и завершить. Это было тяжелое, но вынужденное решение, продиктованное необходимостью сохранения здоровья людей. Несмотря на досрочное завершение чемпионата, мы должны были подвести его итоги. Все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина. Именно поэтому, соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем указанным командам единое место один-восемь, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке».

Чемпионат КХЛ был приостановлен 17 марта после первого раунда Кубка Гагарина. Впоследствии было принято решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.