Защитник «Салавата Юлаева» Пашнин перешел в «Металлург» - Советский спорт
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07 мая 2020 11:42ХоккейШарафудинов Виктор

Защитник «Салавата Юлаева» Пашнин перешел в «Металлург»

Соглашение рассчитано на два года.

Официальный сайт «Металлурга» объявил о заключении контракта с 30-летним защитником Михаилом Пашниным. Бывший игрок «Салавата Юлаева» должен провести в Магнитогорске два следующих сезона.

В регулярном чемпионате-2019/20 Пашнин сыграл за уфимскую команду 54 матча, набрав 10 очков при показателе полезности +9. Также на его счету 6 матчей и 2 результативные передачи в плей-офф. Михаил стал лидером минувшего сезона среди всех хоккеистов по количеству силовых приемов – 174 в регулярном чемпионате и 21 в Кубке Гагарина.

В прошлом Пашнин выступал также за ЦСКА и «Локомотив». Всего защитник сыграл в КХЛ 553 матча и набрал 72 очка (15+57).

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