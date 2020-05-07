Защитник «Салавата Юлаева» Пашнин перешел в «Металлург» Соглашение рассчитано на два года.

Официальный сайт «Металлурга» объявил о заключении контракта с 30-летним защитником Михаилом Пашниным. Бывший игрок «Салавата Юлаева» должен провести в Магнитогорске два следующих сезона.

В регулярном чемпионате-2019/20 Пашнин сыграл за уфимскую команду 54 матча, набрав 10 очков при показателе полезности +9. Также на его счету 6 матчей и 2 результативные передачи в плей-офф. Михаил стал лидером минувшего сезона среди всех хоккеистов по количеству силовых приемов – 174 в регулярном чемпионате и 21 в Кубке Гагарина.

В прошлом Пашнин выступал также за ЦСКА и «Локомотив». Всего защитник сыграл в КХЛ 553 матча и набрал 72 очка (15+57).