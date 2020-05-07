НХЛ осудила форварда «Вашингтона» Лейпсика за женоненавистническое высказывание Брендан назвал жену игрока «Ванкувера» Пирсона толстой.

Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте осудила высказывания нападающего «Вашингтона» Брендона Лейпсика в частном групповом чате. Скрин переписки был опубликован в соцсетях.

Общаясь с хоккеистом «Флориды» Джеком Родевальдом, Лейпсик назвал жену игрока «Ванкувера» Тэннера Пирсона Меган Ловдей толстой.

Вот, что сказано в заявлении лиги:

«Национальная хоккейная лига решительно осуждает женоненавистнические и предосудительные замечания игроков Брендана Лейпсика и Джека Родевальдом в частном групповом чате. В нашей лиге нет места для таких заявлений, взглядов и поведения. Мы обсудим это непростительное поведение с клубами и игроками».

Канадец Лейпсик в нынешнем сезоне набрал в 61 матче регулярного чемпионата 11 очков (3+8).