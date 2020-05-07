Источник: Ларионов сменит Брагина на посту главного тренера молодежной сборной России

По информации «Чемпионата», 59-летний специалист перейдет на должность главного тренера молодежной сборной России, в которой на минувшем чемпионате мира дебютировал в роли ассистента Валерия Брагина. Тот, напомим, руководил молодежкой в 2010 - 2012 и 2014 - 2020 годах, выиграв с командой четыре серебра, две бронзы и одно золото мировых первенств.

Ранее стало известно о том, что 63-летний Брагин заменит Алексея Кудашова во главе СКА и первой сборной страны. Для Ларионова молодежный чемпионат мира, в финале которого россияне уступили со счетом 3:4 канадцам, стал первым тренерским опытом. В качестве хоккеиста бывший центрфорвард сборной СССР выигрывал Олимпиады 1984 и 1988 годов, а с «Детройтом» трижды завоевывал Кубок Стэнли.