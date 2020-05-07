Алексей Жамнов: Со спортивной точки зрения КХЛ приняла самый оптимальный вариант Генеральный менеджер «Спартака» поделился мнением о решении КХЛ не определять чемпиона в нынешнем сезоне.

- Сезон не был завершен, поэтому нельзя было определить чемпиона, все клубы претендовали на победу в Кубке Гагарина. Со спортивной точки зрения КХЛ приняла самый оптимальный вариант, - приводит слова Жамнова «РИА Новости».

Ранее Континентальная хоккейная объявила о том, что была утверждена итоговая таблица чемпионата-2019/20, согласно которой среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным клубам присваивается технически единое место 1-8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ), при этом команды будут перечислены в алфавитном порядке.