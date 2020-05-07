Михаил Сергачев: Просто хочу продолжить сезон, играть и прогрессировать

- Сейчас ситуация немного другая, но я оставляю это своему агенту. Думаю, что он со всем разберется. Я же просто хочу продолжить сезон, играть, прогрессировать и посмотреть, что произойдет. У меня есть чувство, что они что-то придумают. У меня хороший агент, - приводит слова Сергачев официальный сайт НХЛ.
Отметим, что 21-летний игрок обороны после окончания этого чемпионата может стать ограниченно свободным агентом.
В 70 матчах нынешнего сезона, который на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса, Сергачев набрал 34 (10+24) очка.
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