Михаил Сергачев: Просто хочу продолжить сезон, играть и прогрессировать Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев не общался с руководством «Лайтнинг» относительно нового контракта.

- Сейчас ситуация немного другая, но я оставляю это своему агенту. Думаю, что он со всем разберется. Я же просто хочу продолжить сезон, играть, прогрессировать и посмотреть, что произойдет. У меня есть чувство, что они что-то придумают. У меня хороший агент, - приводит слова Сергачев официальный сайт НХЛ.

Отметим, что 21-летний игрок обороны после окончания этого чемпионата может стать ограниченно свободным агентом.

В 70 матчах нынешнего сезона, который на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса, Сергачев набрал 34 (10+24) очка.