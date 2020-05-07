Михаил Сергачев: Просто хочу продолжить сезон, играть и прогрессировать - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2020 23:48Хоккей

Михаил Сергачев: Просто хочу продолжить сезон, играть и прогрессировать

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев не общался с руководством «Лайтнинг» относительно нового контракта.

- Сейчас ситуация немного другая, но я оставляю это своему агенту. Думаю, что он со всем разберется. Я же просто хочу продолжить сезон, играть, прогрессировать и посмотреть, что произойдет. У меня есть чувство, что они что-то придумают. У меня хороший агент, - приводит слова Сергачев официальный сайт НХЛ.

Отметим, что 21-летний игрок обороны после окончания этого чемпионата может стать ограниченно свободным агентом.

В 70 матчах нынешнего сезона, который на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса, Сергачев набрал 34 (10+24) очка.

Футбол высшего уровня возвращается в Германии. Чем ответите, НХЛ и НБА? После объявления о возобновлении бундеслиги наш хоккейный обозреватель ждет новостей из-за океана. 06.05.2020 22:00 Футбол Славин Виталий
Еще по теме:
Олег Корнаухов о возобновлении сезона в бундеслиге: Это шаг к возвращению к нормальной жизни «Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона Александер Чеферин: Германия подаст всем нам яркий пример того, как вернуть футбол в нашу жизнь
Александр Привалов: Не навязывайте Польховскому компромиссов Патриарх отечественного биатлона Александр Привалов – о новом тренерском штабе сборной. 22.04.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег
…И Ови их в бой поведет. Составляем российскую дрим-тим на Олимпиаду-2022 Вариант «Советского спорта». 06.05.2020 12:30 Хоккей Домрачев Владислав
Уход Трусовой от Тутберидзе – победа Волкова, а не Плющенко 15-летняя Александра Трусова перешла в команду Евгения Плющенко. Однако работать на льду с ней будут другие люди. 07.05.2020 15:45 Фигурное катание Сергеев Иван
Еще по теме:
Инна Гончаренко: Не факт, что комфортные условия в команде Плющенко пойдут на пользу Трусовой Александра Трусова: Уже выбрали с Плющенко музыку к моим новым программам Инна Гончаренко: В фигурном катании родители подвержены звездной болезни своих детей
Николич и Лига чемпионов несовместимы? Подборка-предостережение для боссов «Локомотива» Мы вспомнили, как российские футбольные топ-клубы меняли главных тренеров на концовку сезона. Очень часто это оборачивалось провалом. 07.05.2020 10:44 Футбол Зибрак Артем
Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США Российский боец UFC подтвердил, что его бой с бразильцем Вердумом пройдет на турнире, который планируется провести 9 мая в Джексонвилле (США). 30.04.2020 13:00 ММА Усачев Владислав
«Остановить чемпионат России сейчас – это верх несправедливости» Бывшие футболисты «Динамо» Андрей Воронин и Александр Самедов стали гостями клубного ТВ бело-голубых и среди прочих затронули тему досрочного завершения сезона в РПЛ-2019/20. 06.05.2020 22:30 Футбол Григорьевская Юлия
Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия
И Овечкин назвал бы Знарка. Любимые тренеры звезд Анонимный опрос игроков КХЛ на тему «Тренер, у которого хотелось бы играть» выявил безоговорочного победителя – Олега Знарка, ныне возглавляющего «Спартак». Обозреватель «Советского спорта» развил тему. 07.05.2020 11:26 Хоккей Домрачев Владислав
«Вечный» Польховский. Он тренировал еще Драчева с Чепиковым в прошлом веке В понедельник правление Союза биатлонистов России утвердило новый тренерский состав национальной сборной во главе с Валерием Польховским. 21.04.2020 15:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
23:48 Хоккей Михаил Сергачев: Просто хочу продолжить сезон, играть и прогрессировать
23:31 Футбол Чемпионат Норвегии официально стартует 16 июня
23:10 Футбол Олег Корнаухов о возобновлении сезона в бундеслиге: Это шаг к возвращению к нормальной жизни
22:57 Футбол Мбаппе официально объявлен лучшим бомбардиром чемпионата Франции сезона-2019/20
22:41 ММА Алексей Олейник – о тесте на коронавирус: Уверен, что, если бы что-то было, они бы прислали
22:25 Бокс Макгрегор согласился провести бой по правилам бокса с Оскаром Де Ла Хойей
22:22 Футбол Радимов – о критике Соболева в адрес Тихонова и Дзюбы: Как в басне про слона и Моську
21:58 Футбол «Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона
21:32 Футбол В «Ювентус» вернулись все игроки кроме Игуаина и Рабьо
21:16 Футбол Хорхе Игуаин: Гонсало не может сейчас вернуться в «Ривер Плейт»
21:00 Футбол Леандро Паредес: Я спокоен, Неймар останется в «ПСЖ»
20:45 Футбол Иван Ракитич: На данный момент я очень счастлив в «Барселоне»
20:30 Футбол Пауло Дибала: Вряд ли «Ювентус» сможет привлечь Погба, зарабатывающего 15 миллионов евро за сезон
20:16 Фигурное катание Инна Гончаренко: Не факт, что комфортные условия в команде Плющенко пойдут на пользу Трусовой
20:05 Хоккей Алексей Жамнов: Со спортивной точки зрения КХЛ приняла самый оптимальный вариант
19:51 Хоккей Источник: Ларионов сменит Брагина на посту главного тренера молодежной сборной России
19:48 Биатлон Владимир Драчев: СБР закрыл часть долгов перед сотрудниками
19:36 Фигурное катание Александра Трусова: Уже выбрали с Плющенко музыку к моим новым программам
19:30 Футбол Юрий Семин: В такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно
19:16 Футбол Александер Чеферин: Германия подаст всем нам яркий пример того, как вернуть футбол в нашу жизнь
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика