Число участников плей-офф НХЛ может быть увеличено до 24 команд - Советский спорт
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08 мая 2020 08:49ХоккейШарафудинов Виктор

Число участников плей-офф НХЛ может быть увеличено до 24 команд

В Северной Америке продолжают обсуждать варианты спасения сезона.

Инсайдер телеканала TSN Пьер Лебрюн рассказал о том, какие планы завершения сезона-2019/20 обсуждают в Национальной хоккейной лиге.

«В среду на заседании комитета по возвращению мне сказали, что снова обсуждались разные варианты проведения плей-офф – классический формат с 16 командами, а также варианты с 20 и 24 командами. Из общения с представителями клубов и профсоюза хоккеистов можно сделать вывод, что вариант с 24 командами в плей-офф набирает популярность», – сообщил Лебрюн.

Лебрюн отметил, что если выберут такой вариант завершения сезона, то доигрывать регулярный чемпионат не будут. Восемь лучших команд на данный момент пропустят дополнительный раунд, восемь победителей которого будут включены в основную сетку Кубка Стэнли с 16 клубами.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта. Команды успели сыграть от 68 до 71 матча.

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