Бочаров подписал новое соглашение с московским «Динамо» Голкипер проведет в команде два следующих сезона.

Московское «Динамо» на своем официальном сайте сообщило о продление контракта с 24-летним голкипером Иваном Бочаровым. Новое соглашение рассчитано на два года.

Воспитанник «Динамо» Бочаров дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/18. В минувшем сезоне Иван провел рекордные для себя 50 игр (49 в регулярном чемпионате и одну в плей-офф). Голкипер одержал 26 побед, шесть из которых стали «сухими». Процент отраженных бросков составил 93,5%.