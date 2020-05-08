Источник: СКА собирается обменять Якупова в «Витязь»

СКА намерен обменять нападающего Наиля Якупова в подмосковный «Витязь», чтобы получить права на форварда из системы «Филадельфии» Германа Рубцова.
Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».
Напомним, что Якупов перешел в СКА в 2018 году после расставания с «Колорадо». В минувшем сезоне 26-летний нападающий в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 20 очков (10+10).
21-летний Рубцов – воспитанник «Витязя». С 2018 года Герман играет в АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс», фарм-клуб НХЛ «Филадельфии Флайерз».
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