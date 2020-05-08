Официально: СКА обменял Якупова в «Витязь» на Колтыгина и права на Рубцова Первый номер драфта НХЛ 2012 года продолжит карьеру в подмосковном Подольске.

Официальный твиттер СКА объявил о сделке с подмосковным «Витязем». Команда из Подольска получила 26-летнего нападающего Наиля Якупова. СКА в обмен на первого номера драфта НХЛ 2012 года получил форварда Павла Колтыгина и права на Германа Рубцова, который выступает в США в АХЛ.

купов перешел в СКА в 2018 году после расставания с «Колорадо». В минувшем сезоне 26-летний нападающий в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 20 очков (10+10). Всего на его счету 60 очков (37+23) в 111 матчах за СКА.

21-летний Рубцов – воспитанник «Витязя». С 2018 года Герман играет в АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс», фарм-клуб НХЛ «Филадельфии Флайерз».

21-летний нападающий Колтыгин дебютировал в КХЛ в нынешнем сезоне и провел в составе «Витязя» 30 матчей, не отметившись результативными действиям.