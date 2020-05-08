Международная федерация хоккея не включила Овечкина в символическую сборную России всех времен

За основу брались выступления хоккеистов на турнирах под эгидой IIHF. Вратарем был выбран Владислав Третьяк, пару защитников составили Вячеслав Фетисов и Александр Рагулин, тройку нападения - Всеволод Бобров, Валерий Харламов и Евгений Малкин.
Из действующих игроков в символической сборной представлен только форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин - двукратный чемпион мира. А вот трехкратного победителя мировых первенств, лучшего российского снайпера НХЛ Александра Овечкина из «Вашингтона» в списке не оказалось.
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