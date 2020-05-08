Романов перешел в «Монреаль» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский защитник Александр Романов продолжит карьеру в НХЛ.

Сегодня, 8 мая бывший игрок московского ЦСКА заключил контракт новичка, рассчитанный на три сезона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Canadiens de Montréal (@canadiensmtl) 8 Май 2020 в 5:32 PDT

В минувшем сезоне 20-летний Романов провел 43 матча, набрав 7 (0+7) очков при показателе полезности «+21».

Добавим, что он был выбран «Монреалем» под 38-м номером на драфте 2018 года.