«Авангард» подписал контракты с Толчинским и Шарипзяновым Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский форвард Сергей Толчинский подписал двухлетний контракт с омским «Авангардом».

Отмечается, что состав команды также пополнил защитник Дамир Шарипзянов. Его соглашение действует в течение трех лет.

В минувшем сезоне Толчинский выступал за московский ЦСКА. В его активе 40 матчей и 22 (14+8) очка.

Что касается Шарипзянова, то он играл за «Нефтехимик». На его счету 64 матча, 26 (5+21) очков при показателе полезности «+14».