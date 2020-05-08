Силаев стал игроком ЦСКА - Советский спорт
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08 мая 2020 17:35ХоккейГичунцев Артур

Силаев стал игроком ЦСКА

Об этом информирует пресс-служба КХЛ.

Российский форвард Иван Силаев подписал соглашение с московским ЦСКА.

Отмечается, что его контракт носит двусторонний характер и рассчитан на один сезон.

24-летний хоккеист – воспитанник армейцев. По ходу минувшего сезона он был обменян в «Адмирале», где провел 17 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

Добавим, что в составе «Красной Армии» Силаев отыграл 260 матчей в МХЛ, набрал 168 (66+102) очков и помог команде выиграть Кубок Харламова в 2017 году.

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