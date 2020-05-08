«Металлург» объявил о переходе финского форварда Песонена

Финский нападающий Харри Песонен сменил швейцарский «Лангнау Тайгерс» на магнитогорский «Металлург».
Отмечается, что контракт игрока рассчитан на два года. Другие детали сделки не раскрываются.
В минувшем сезоне форвард отыграл 48 матчей и набрал 42 (18+24) очка при показателе полезности «+14» и 44 минутах штрафного времени.
Добавим, что в 2019 году Песонен в составе сборной Финляндии выиграл чемпионат мира в Словакии.
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