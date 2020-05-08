«Металлург» объявил о переходе финского форварда Песонена - Советский спорт
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08 мая 2020 18:16ХоккейГичунцев Артур

«Металлург» объявил о переходе финского форварда Песонена

Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

Финский нападающий Харри Песонен сменил швейцарский «Лангнау Тайгерс» на магнитогорский «Металлург».

Отмечается, что контракт игрока рассчитан на два года. Другие детали сделки не раскрываются.

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Публикация от «Metallurg» Magnitogorsk (@hcmetallurg)

В минувшем сезоне форвард отыграл 48 матчей и набрал 42 (18+24) очка при показателе полезности «+14» и 44 минутах штрафного времени.

Добавим, что в 2019 году Песонен в составе сборной Финляндии выиграл чемпионат мира в Словакии.

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