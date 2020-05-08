«Сочи» заключил контракт с нападающим Падакиным Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Экс-форвард «Нефтехимика» Павел Падакин продолжит карьеру в «Сочи».

Сегодня, 8 мая хоккеист подписал контракт, рассчитанный на один год.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный Клуб «Сочи» (@hcsochi) 8 Май 2020 в 7:10 PDT

В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 38 матчей и набрал 15 (4+11) очков.

Добавим, что он уже выступал за «Сочи» в период с 2016 по 2018 год.