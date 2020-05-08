«Сочи» заключил контракт с нападающим Падакиным - Советский спорт
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08 мая 2020 18:32ХоккейГичунцев Артур

«Сочи» заключил контракт с нападающим Падакиным

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Экс-форвард «Нефтехимика» Павел Падакин продолжит карьеру в «Сочи».

Сегодня, 8 мая хоккеист подписал контракт, рассчитанный на один год.

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Публикация от Хоккейный Клуб «Сочи» (@hcsochi)

В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 38 матчей и набрал 15 (4+11) очков.

Добавим, что он уже выступал за «Сочи» в период с 2016 по 2018 год.

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