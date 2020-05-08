Экс-форвард «Спартака» Галимов перебрался в «Сочи» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский нападающий Ансель Галимов подписал однолетний контракт с хоккейным клубом «Сочи». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный Клуб «Сочи» (@hcsochi) 8 Май 2020 в 8:56 PDT В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал за московский «Спартак» и череповецкую «Северсталь», где он провел шесть матчей. В составе красно-белых хоккеист отыграл 32 матча и набрал 11 (7+4) очков.