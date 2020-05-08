Двукратный чемпион мира Линдберг стал игроком московского «Динамо» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Нападающий швейцарского «Цуга» Оскар Линдберг продолжит карьеру в КХЛ.

Сегодня, 8 мая шведский хоккеист перешел в московское «Динамо». Его контракт рассчитан на один год и носит односторонний характер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК Динамо | HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) 8 Май 2020 в 6:40 PDT

В минувшем сезоне 28-летний форвард отыграл 46 матчей и набрал 30 (14+16) очков.

Ранее он выступал в НХЛ за такие клубы как «Нью Йорк Рейнджерс», «Вегас Голден Найтс» и «Оттава Сенаторс».

Добавим, что в составе сборной Швеции он дважды становился чемпионом мира.