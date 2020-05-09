Барри Троц: Игра Овечкина заставляет подскакивать с кресла - Советский спорт
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09 мая 2020 08:46ХоккейГичунцев Артур

Барри Троц: Игра Овечкина заставляет подскакивать с кресла

Специалист работал с игроком с 2014 по 2018 год.

Бывший главный тренер «Вашингтона» Барри Троц высказался об игровых и человеческих качествах российского форварда «столичных» Александра Овечкина.

«Есть одна вещь, которую нельзя отрицать, – это страсть, которая есть у Ови к игре. Этот парень любит играть в хоккей. Все это невероятно. Самое важное в случае с Алексом заключилось в том, что в «Вашингтоне» накопилось разочарование, и ему нужно было подрасти в некоторых вопросах и аспектах, особенно в тех, где не требуется талант. Сделав это, он превратился в очень хорошего капитана.

Будучи молодым, он стал одним из самых ярких игроков и много забивал. Чего Алексу недоставало, так это опыта победителя. Была масса вопросов: а можно ли вообще побеждать с Алексом? Для меня этот вопрос не стоял в принципе, я в этом не сомневался. Но его нужно было сориентировать в правильном направлении. Мы сели с ним и выстроили отношения, он прибавил в понимании тех вещей, которые раньше ценил меньше. И когда это случилось, всем остальным стало очень легко следовать за Алексом.

В тот год, когда мы взяли Кубок Стэнли, ему легко было подражать. Его немного раздражало то, что мы не могли победить. Было раздражение, и я сказал: если ты будешь продолжать делать эти вещи, команда будет следовать за тобой, и все нормализуется.

У него всегда было очень четкое представление, насколько он важен НХЛ. Он и Сидни Кросби после локаута были лицами НХЛ. В какой-то степени они спасли НХЛ. Многие люди нападали на Ови по неверным причинам. Он сделал очень многих людей хоккейными фанатами. Он вдохновил так много молодежи, чтобы играть, как Алекс Овечкин. Чтобы играть с эмоциями. Он не оставляет равнодушным, его игра заставляет подскакивать с кресла. Он проникся мыслью о том, что его наследие не должно быть определено всеми остальными», – цитирует специалиста пресс-служба НХЛ.

Напомним, Овечкин находится в системе «Вашингтона» с 2005 года. За это время он провел 1152 матча и набрал 1278 (706+572) очков. В 2018 году нападающий помог команде выиграть Кубок Стэнли.

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